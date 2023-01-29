Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дайч уже подписал контракт с «Эвертоном»

29 Января 2023 • 13:22 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

В ближайшее время «Эвертон» объявит о назначении Шона Дайча на пост главного тренера команды. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что 51-летний специалист уже подписал контракт с «ирисками». Трудовое соглашение рассчитано на два с половиной года.

Шону Дайчу предстоит выводить «Эвертон» из кризиса. На текущий момент команда занимает лишь 19-е место в Премьер-лиге. Недавно мерсисайдцы уволили Фрэнка Лэмпарда из-за плохих результатов команды.

Ближайший матч «Эвертон» будет проводить 4 февраля – против лидирующего в Премьер-лиге «Арсенала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шон Дайч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Января
15:28 · Англия. Кубок Англии
​Клопп: «Я не стал плохим тренером за одну ночь»
15:21 · Англия. Премьер-лига
​Эриксен покинул «Олд Траффорд» на костылях
15:16 · Англия. Премьер-лига
​Заха зимой больше не сыграет
14:18 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» объявил о переходе Тете официально
13:39 · Англия. Кубок Англии
​Рэшфорд: «ВАР снова победил меня»
13:27 · Англия. Премьер-лига
​На трансфер Кейна «Манчестер Юнайтед» нужно более 300 млн евро
13:22 · Англия. Премьер-лига
Дайч уже подписал контракт с «Эвертоном»
12:42 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» продолжает следить за тренером из Австрии
12:27 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» потратил в январе 213 млн евро на трансферы
12:21 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» объявил о трансфере Гюсто официально
10:50 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин отметил важность Каземиро для «Манчестер Юнайтед»
10:37 · Англия. Премьер-лига
Морган: «Роналду чувствовал, что его не уважают ни главный тренер, ни руководство «МЮ» 1
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет бесплатно подписать топ-защитника
10:14 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» не отреагировал на предложение «Ноттингем Форест» по аренде Наваса
10:14 · Англия. Кубок Англии
Магуайр рассказал, что привнёс Каземиро в «МЮ»
Все новости
Рекомендуем