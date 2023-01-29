Дайч уже подписал контракт с «Эвертоном»

В ближайшее время «Эвертон» объявит о назначении Шона Дайча на пост главного тренера команды. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что 51-летний специалист уже подписал контракт с «ирисками». Трудовое соглашение рассчитано на два с половиной года.

Шону Дайчу предстоит выводить «Эвертон» из кризиса. На текущий момент команда занимает лишь 19-е место в Премьер-лиге. Недавно мерсисайдцы уволили Фрэнка Лэмпарда из-за плохих результатов команды.

Ближайший матч «Эвертон» будет проводить 4 февраля – против лидирующего в Премьер-лиге «Арсенала».