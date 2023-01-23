​Назван фаворит на должность главного тренера «Эвертона»

В ближайшее время «Эвертон» официально объявит об отставке Фрэнка Лэмпарда. Судя по всему, решение уже было принято и озвучено – о нём сообщили многие авторитетные британские СМИ.

Между тем, на страницах Daily Mail сообщается о том, что главным кандидатом на должность рулевого «Эвертона» считается Марсело Бьелса. «Ириски» надеются на то, что 67-летний аргентинец согласится принять команду в сложной ситуации.

Марсело Бьелса находится без работы с конца февраля. Тогда опытный специалист покинул тренерское кресло в «Лидсе».

На текущий момент «Эвертон» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.