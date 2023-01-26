Артета рассказал, что появилось в «Арсенале» с приходом Зинченко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что принёс в его команду украинец Александр Зинченко. Напомним, он пришёл в «Арсенал» летом 2022 года из «Манчестер Сити», где в прошлом также работал с Артетой и стал четырёхкратным чемпионом Англии.

«Это тот футболист, который даёт нам всё, что нам нужно на этой позиции его фланга обороны, также он даёт нам универсальность. Он получает много внимания и заполняет много пространства, и это очень важно для нас. Особенно выделю его менталитет – он подарил нам желание побеждать, а его опыт, в том числе за «Манчестер Сити», очень сильно нам помогает», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

В недавнем матче против «Манчестер Юнайтед» Зинченко поучаствовал ассистом в победном голе, после его передачи Эдди Нкетиа забил и принёс победу «канонирам» в важнейшей встрече.