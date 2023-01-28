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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лондонский «Арсенал» потерпел всего четвёртое поражение в сезоне

28 Января 2023 • 01:01 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Лондонский «Арсенал» не смог отыграться в гостях в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» и потерпел всего лишь четвёртое поражение в сезоне во всех турнирах. Матч завершился для «пушкарей» со счётом 0:1, единственный гол встречи забил нидерландский защитник Натан Аке.

Напомним, лишь одно поражение за 19 туров «канониры» потерпели в рамках АПЛ – это случилось 4 сентября прошлого года в гостях у «Манчестер Юнайтед» (1:3). Ещё одно поражение «Арсенал» потерпел 27 октября в групповом этапе Лиги Европы также в гостевом матче против ПСВ (0:1). А 9 ноября команда Микеля Артеты проиграла в Кубке Лиги дома «Брайтону» - 1:3.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» идёт на первом месте, у клуба 50 набранных очков и пятиочковый отрыв от «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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