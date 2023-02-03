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Мартинелли: Я люблю «Арсенал», и я счастлив получить новый контракт

03 Февраля 2023 • 14:13 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
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Через 23 ч. 50 мин.

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли прокомментировал продление своего контракта с лондонским клубом.

«Я чувствую себя потрясающе, я действительно счастлив получить новый контракт. Я хочу сделать все возможное для команды и для болельщиков, отдать им должное и заставить их гордиться мной», — цитирует Мартинелли официальный сайт «канониров».

Футболист признался, что ему нравится в «Арсенале», он любит город и своих партнеров по команде, а также сам клуб и всех его болельщиков.

Ранее сообщалось, что 21-летний бразилец подписал новое трудовое соглашение с «Арсеналом» до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

В текущем сезоне на счету нападающего 7 голов и 3 ассиста в 27 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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