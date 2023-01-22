«Арсенал» вновь попробует подписать трансферную цель «Барселоны»

Лондонский «Арсенал» не выбывает из борьбы за полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди.

Как недавно сообщили испанские СМИ, «канониры» были готовы заплатить требуемые 60 млн евро, чтобы переход состоялся уже в январе, но сам 23-летний хавбек не пожелал покидать «Реал Сосьедад» по ходу сезона. По сведениям Fichajes, «Арсенал» на этом не остановится: клуб планирует сделать новое предложение по игроку после открытия летнего трансферного окна.

Мартин Субименди также интересен каталонской «Барселоне», которой, впрочем, будет трудно рассчитывать на подписание из-за финансовых трудностей.