Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» вновь попробует подписать трансферную цель «Барселоны»

22 Января 2023 • 23:59 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
1 1.57 X 4.05 2 5.90
25.01 23:00

Лондонский «Арсенал» не выбывает из борьбы за полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди.

Как недавно сообщили испанские СМИ, «канониры» были готовы заплатить требуемые 60 млн евро, чтобы переход состоялся уже в январе, но сам 23-летний хавбек не пожелал покидать «Реал Сосьедад» по ходу сезона. По сведениям Fichajes, «Арсенал» на этом не остановится: клуб планирует сделать новое предложение по игроку после открытия летнего трансферного окна.

Мартин Субименди также интересен каталонской «Барселоне», которой, впрочем, будет трудно рассчитывать на подписание из-за финансовых трудностей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Арсенал Лондон Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3
0
1.18 7.80 15.00
Видео
Окончен
Лидс Лидс
Брентфорд Брентфорд
0
0
2.45 3.65 2.80
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3
2
1.92 3.80 3.90
Видео
23.01.23 в 23:00
Фулхэм Фулхэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.85 3.75 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Января
00:07 · Англия. Премьер-лига
Невилл считает, что летом «Ливерпуль» может потратить более 200 млн евро на трансферы
22 Января
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вновь попробует подписать трансферную цель «Барселоны»
23:35 · Англия. Премьер-лига
Сака объяснил природу прогресса «Арсенала»
23:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино готов вернуться в «Тоттенхэм»
23:22 · Англия. Премьер-лига
Сака прокомментировал лучший старт «Арсенала»
23:06 · Англия. Премьер-лига
Зинченко: «Я люблю побеждать»
23:06 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа прокомментировал победный гол в ворота «МЮ»
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» набрал 50 очков - и для этого потребовалось почти в два раза меньше игр, чем два года назад
22:51 · Англия. Премьер-лига
Лисандро Мартинес – седьмой аргентинец, забивавший за «МЮ» в АПЛ
22:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не выигрывает у «Арсенала» уже в пяти гостевых матчах - такой серии не было с начала века
22:40 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис: «Пусть лучше «Арсенал» возьмёт АПЛ, а не «Манчестер Сити»
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не проигрывает уже 13 матчей - лучшая серия с 2018 года
22:25 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Арсенал» закономерно лидирует в АПЛ»
22:13 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм сходил на матч «Арсенала» со своим сыном, тот сидел в шарфе «канониров»
22:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» от «Арсенала» 3
Все новости
Рекомендуем