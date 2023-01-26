«Барселона» в большинстве обыграла «Реал Сосьедад» и вышла в полуфинал Кубка Испании

«Барселона» больше тайма провела в большинстве в матче против «Реал Сосьедад». При этом каталонцы смогли забить лишь раз, но этого хватило для выхода в полуфинал.

В среду стартовала стадия 1/4 в Кубке Короля. «Барселона» на своём поле принимала «Реал Сосьедад». По регламенту четвертьфинал состоит из одного поединка, так что на «Камп Ноу» должен был определиться участник следующего этапа. Каталонцы накануне матча были в хорошей форме – за январь 2023-го подопечные Хави успели завоевать Суперкубок страны и оторваться от «Реала» в чемпионате страны. Клуб из Сан-Себастьяна тоже на ходу, уверенно занимая третье место в Ла Лиге.

Матч начался на хороших скоростях, причём гости отсиживаться не собирались. Первый опасный момент создали всё же каталонцы. Дембеле слева простреливал в штрафную, откуда бил Левандовски, но его выстрел с близкого расстояния был заблокирован. После розыгрыша углового мяч попал к Кристенсену, но его удар оказался неточным. Каталонцы после этого прижали соперника к воротам и даже забили, но из офсайда.

На семнадцатой минуте Дембеле справа сместился в центр и нанёс обводящий удар в дальний угол, но чуть не попал. Затем француз уже прострелил с фланга, а де Йонг в падении пытался замкнуть передачу, но в створ не попал. «Реал Сосьедад» же терпел и по истечении получаса едва сам не забил. Марин получил мяч перед штрафной, обыграл соперника и покатил в левую зону штрафной, откуда Кубо мощно пробил, но попал в перекладину.

Вскоре после этого у полузащитника гостей Мендеса стали эмоции бить через край. Несколько его фолов судью не стал наказывать жёлтыми карточками. В итоге за пять минут до конца Мендес прямой ногой шипами влетел в Бускетса, и арбитр после просмотра повтора удали хавбека басков. До перерыва каталонцы провели пару атак, но открыть счёт не смогли.

В начале второй половины «Барселона» своего всё же добилась. Дембеле убежал по правому флангу, ворвался в штрафную и нанёс мощнейший удар в ближний верхний угол. Ремиро руку подставил, но парировать выстрел не смог. После этого каталонцы чуть сбавили обороты, и по истечении часа гости простили. Слева последовала прострельная передача, и Сорлот на углу вратарской подставлял ногу. Тер Штеген уже не мог помочь, но швед умудрился отправить мяч выше цели.

После этого каталонцы вновь взяли игру под свой контроль. Вскоре Дембеле вновь справа ушёл от соперника и прострелил в центр, а Гави с близкого расстояния расстреливал ворота соперника, но угодил в перекладину. В конце матча после углового Левандовски головой пробил после навеса с корнера, но в этот раз Ремиро ворота спас.

За две минуты до конца основного времени «Барселона» едва сама себе не привезла гол. Тер Штеген на своей половине сделал неточный пас, баски быстро довели мяч на линию штрафной, откуда Наварро бил. Однако вратарь каталонцев сумел выиграть в этой дуэли, парировал футбольный снаряд плечом. Уже в компенсированное время после углового Оласагасти мощно пальнул с линии штрафной, но тер Штеген в падении спас ворота. В ответ каталонцы провели быструю атаку. Де Йонг справа закинул мяч в штрафную, Фати головой сбросил в центр, откуда Кесси бил в дальний угол, но не попал.

В итоге каталонцы удержали победу и пробились в полуфинал Кубка Испании. В субботу «Барселона» в рамках Ла Лиги в каталонском дерби отправится на выезд к «Жироне». В воскресенье же «Реал Сосьедад» ждёт матч с другим топ-клубом Испании – мадридским «Реалом» уже в рамках чемпионата страны.

Роман Андреев