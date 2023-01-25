Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» потерпела неудачу в попытках перехватить трансферную цель «Баварии»

25 Января 2023 • 22:27 Комментировать
Барселона
0:0
Реал Сосьедад
1 1.60 X 4.15 2 6.40
1-й тайм

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер был интересен «Барселоне».

Известно, что «Бавария» давно работает над подписанием 25-летнего австрийца и практически оформила его переход, который состоится летом. По данным Bild, на прошлой неделе «Барселона» предприняла попытку в последний момент перехватить хавбека у «Баварии», однако сделать это не удалось – агенты игрока сообщили каталонцам об уже достигнутой договорённости с «Баварией».

Конрад Лаймер оценивается экспертами Transfermarkt в 28 млн евро. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги он провёл шесть матчей за «РБ Лейпциг», не отметившись результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона РБ Лейпциг Конрад Лаймер трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
147 мин
Майнц Майнц
Боруссия Д Боруссия Д
1
2
3.35 3.70 2.12
Видео
42 мин
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
0
0
2.44 3.55 2.85
Видео
42 мин
Аугсбург Аугсбург
Боруссия М Боруссия М
0
0
2.70 3.65 2.55
Видео
42 мин
Вердер Вердер
Унион Берлин Унион Берлин
1
1
2.55 3.35 2.85
Видео
42 мин
Байер Л Байер Л
Бохум Бохум
1
0
1.44 5.00 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Января
23:11 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Бавария» отказалась от идеи покупки Хаверца
22:50 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» приняли решение относительно будущего Комана
22:49 · Германия. Бундеслига
Козза перешёл из «Монпелье» в «Вольфсбург» официально
22:28 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» дожала «Майнц» в компенсированное время
22:27 · Германия. Бундеслига
«Барселона» потерпела неудачу в попытках перехватить трансферную цель «Баварии»
22:09 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг останется основным форвардом «Баварии» в следующем сезоне
17:37 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Ференцвароша» близок к переходу в «Унион Берлин» слухи
15:02 · Англия. Премьер-лига
Тюрам отказался переходить в «Челси» в январе
14:27 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич высказал претензию игрокам «Баварии»
11:44 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн объяснил, почему заменил Горецку в матче с «Кёльном»
10:44 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич раскритиковал Гнабри за его поездку в Париж
09:51 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Мы снова пропустили со стандарта, это должно прекратиться»
01:53 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Уверен, скоро «Бавария» вернётся на победный путь»
01:47 · Германия. Бундеслига
Руководство дортмундской «Боруссии» хочет сделать Беллингему рекордное предложение слухи
01:03 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» впервые с чемпионского сезона 2008/09 выиграл 6 матчей Бундеслиги кряду
Все новости
Рекомендуем