«Барселона» потерпела неудачу в попытках перехватить трансферную цель «Баварии»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер был интересен «Барселоне».

Известно, что «Бавария» давно работает над подписанием 25-летнего австрийца и практически оформила его переход, который состоится летом. По данным Bild, на прошлой неделе «Барселона» предприняла попытку в последний момент перехватить хавбека у «Баварии», однако сделать это не удалось – агенты игрока сообщили каталонцам об уже достигнутой договорённости с «Баварией».

Конрад Лаймер оценивается экспертами Transfermarkt в 28 млн евро. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги он провёл шесть матчей за «РБ Лейпциг», не отметившись результативными действиями.