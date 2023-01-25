В последний раз «Реал Сосьедад» выбивал «Барселону» из Кубка Испании в 1980 году

Каталонская «Барселона» сегодня вечером сражается с «Реал Сосьедад» в рамках четвертьфинала Кубка Испании. Ранее жребий сводил в Кубке Испании эти клубы целых двенадцать раз, но лишь дважды баскки сумели оказаться сильнее. В последний раз это случилось в 1980 году - на тот момент «Реал Сосьедад» был самым сильным клубом в Испании, дважды подряд выиграв чемпионат Испании. Тогда «Барселона» выиграла со счетом 2:1 в первом матче, но проиграла 0:3 во второй встрече и покинула турнир.

Матч между «Барселоной» и «Реал Сосьедад» начался в 23 часа по московскому времени, следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт.