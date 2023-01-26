Араухо поделился секретом успеха Дембеле при Хави

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался об игре Усмана Дембеле.

После назначения Хави Эрнандеса на пост рулевого «сине-гранатовых» в конце 2021 года французский вингер показывает всё более впечатляющий футбол. Именно Дембеле стал автором единственного гола в сегодняшнем матче четвертьфинала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад».

«Усман провёл отличную игру, – высказывается в послематчевом интервью Араухо. – Мы знаем, какими качествами он обладает и на что он способен. Сейчас он принимает правильные решения на поле – и это именно то, чего ему так не хватало раньше», – похвалил товарища по команде уругвайский защитник.