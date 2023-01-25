Каталонская «Барселона» сегодня вечером сражается с «Реал Сосьедад» в рамках четвертьфинала Кубка Испании. Следует заметить, что «Барселоне» надо быть начеку со своим соперником - дело в том, что «Реал Сосьедад» побеждает уже в девяти матчах кряду, с учетом всех турниров, в которых принимает участие клуб.

Столь длинной победной серии в истории басков еще не было - это рекордно длинная победная серия в истории «Реал Сосьедад», который трижды побеждал в Кубке Испании, в том числе и в 2020 году, недавно.

Матч между «Барселоной» и «Реал Сосьедад» начался в 23 часа по московскому времени, следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт.