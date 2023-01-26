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Кубок Испании

Хави: «Дембеле поверил в себя и осознал, что является одним из лучших вингеров в мире»

26 Января 2023 • 02:14 Комментировать
Барселона
1:0
Реал Сосьедад
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об игре Усмана Дембеле.

Гол француза в сегодняшнем матче против «Реала Сосьедад» (1:0) вывел «Барселону» в полуфинал Кубка Испании.

«С момента моего прибытия Дембеле значительно прибавил. Сейчас я вижу, что крайние защитники, играющие против него, вынуждены страдать. Я всегда верил в него и знал, что он может многое дать команде.

Раньше его критиковали и не хотели видеть в «Барселоне», а теперь ему аплодируют стоя. Я безумно рад за Усмана.

Дембеле – один из лучших вингеров в мире. Я давно это знал, а теперь он и сам наконец-то начал в это верить», – цитируют Хави испанские СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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