Хави прокомментировал выход «Барселоны» в полуфинал Кубка Испании

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает о выигранном поединке против «Реала Сосьедад» (1:0).

Каталонцы играли в большинстве с 40-й минуты встречи, однако ограничились лишь одним голом, забитым на 52-й минуте Усманом Дембеле.

«Мы провели хорошую игру, но должны были забивать второй мяч. Нам не хватало агрессии перед чужими воротами, последнего паса. Вести с разницей в один гол в концовке – это всегда нервно, и у соперников была возможность спастись. Мы не должны были доводить до этого.

На данном этапе сезона мы достигли желаемых целей – мы лидирует в Ла Лиге, вышли в полуфинал Кубка Испании и выиграли Суперкубок Испании», – поведал на пресс-конференции Хави.