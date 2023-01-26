«Барселона» стала первой командой, достигшей отметки в 1500 голов в Кубке Испании

Гол Усмана Дембеле, забитый в матче против «Реала Сосьедад», стал юбилейным для команды в Кубке Испании.

Точный удар французского вингера принёс каталонцам минимальную победу в четвертьфинальной встрече. Кроме того, как отмечает MisterChip, данное взятие ворот стало 1500-м для «Барселоны» за 121-летнюю историю турнира. Именно «сине-гранатовые» стали первой командой, достигшей этой отметки.

Коллектив Хави Эрнандеса также стал первым полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка Испании. Ранее «Барселоне» покорился Суперкубок страны, в финале которого был обыгран мадридский «Реал» (3:1).