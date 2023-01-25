Хави: «Барселона» надеется выиграть ещё три трофея в этом сезоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что команда способна добиться триумфа во всех турнирах, в которых принимает участие.

Не так давно каталонцы стали обладателями Суперкубка Испании, одолев в финале мадридский «Реал» (3:1), и журналисты поинтересовались у Хави, каковы его дальнейшие планы: «Мы не должны довольствоваться одним трофеем. Победа в Суперкубке вселила в нас уверенность, у нас подходящий менталитет. Необходимо требовать от себя максимума. Мы намерены бороться за победу в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге Европы», – заявил рулевой в преддверии кубкового матча против «Реала Сосьедад», который состоится 25 января.