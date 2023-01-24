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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави ответил на вопрос о сравнениях Гави с Каземиро

24 Января 2023 • 20:34 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
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25.01 23:00

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением об игре и статусе полузащитника своей команды Гави.

18-летний испанец, считающийся одной из главных восходящих звёзд мирового футбола, давно завоевал место в основном составе «сине-гранатовых», однако не всем приходится по душе его стиль игры.

«Сравнения Гави с Каземиро? Когда Гави выступает за сборную, его боготворят, но во время игры за «Барселону» он нравится не всем. Думаю, в этом нет ничего удивительного. Его любят ещё меньше, когда наша команда побеждает. Надеюсь, Гави не станет обращать на это внимания и продолжит играть с присущей ему страстью», – заявил на пресс-конференции Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Каземиро Гави
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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