«Арсенал» был готов заплатить 60 млн евро за Субименди, но игрок отказался от перехода

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди не пожелал переходить в лондонский «Арсенал».

60 млн евро – сумма отступных, прописанная в контракте 23-летнего хавбека. «Канониры» были готовы активировать опцию, чтобы оформить трансфер уже в январе, однако сам футболист отверг лондонцев, сообщает журналист Бруно Алемани. Такое решение испанца обусловлено его нежеланием оставлять «Реал Сосьедад» в разгар сезона.

Ранее главным претендентом на Мартина Субименди считалась «Барселона», видевшая в нём преемника Серхио Бускетса, однако «Реал Сосьедад» продлил контракт игрока и увеличил сумму отступных, сильно усложнив задачу «сине-гранатовым».