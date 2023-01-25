Унсуэ: «Люди критикуют Бускетса за медлительность, но он никогда не был быстрым и не нуждался в этом»

Бывший футболист и тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ не согласен с критикой в адрес Серхио Бускетса.

34-летний капитан «сине-гранатовых», как принято считать, выступает не лучшим образом по сравнению с более ранними версиями самого себя.

«Люди говорят, что им не нравится Бускетс, потому что он слишком медленный, но когда он был быстрым? Никогда. Он быстр умом, ему не требуется быть быстрым физически. Он способен принимать лучшие решения в любом темпе. Когда Бускетс на поле, всё идёт своим чередом. Он очень важен для «Барселоны», – цитирует Унсуэ испанская пресса.

Действующий контракт Серхио Бускетса с каталонским клубом истекает по окончании сезона.