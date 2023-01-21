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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике советовал «Барселоне» подписать Парехо

21 Января 2023 • 16:33 Комментировать
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Бывший капитан «Барселоны» Херард Пике ранее советовал руководству приобрести у «Вильярреала» полузащитника Даниэля Парехо. Об этом сообщает испанское издание Diario AS.

Напомним, в последнее время активизировались слухи о потенциальном переходе Парехо в «Барселону». Испанца хотят видеть на «Камп Ноу» в качестве замены Серхио Бускетсу, который в конце сезона может уйти на правах свободного агента.

33-летний Парехо выступает за «Вильярреал» с 2020 года, когда перешёл в команду из «Валенсии». Даниэль является воспитанником мадридского «Реала».

Контракт Парехо с «Вильярреалом» заканчивается в конце следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Херард Пике Даниэль Парехо трансферы футбола - лето 2023
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