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Кубок Испании

«Барселона» объявила состав на матч с «Реал Сосьедад»

25 Января 2023 • 22:50 Комментировать
Барселона
0:0
Реал Сосьедад
1 1.60 X 4.15 2 6.40
1-й тайм

Каталонская «Барселона» сегодня вечером сразится с «Реал Сосьедад» в рамках четвертьфинала Кубка Испании, это случится вскоре после того, как «Барселона» взяла Суперкубок Испании - первый трофей при Хави Эрнандесе. Накануне игры с басками он объявил состав своей команды на кубковый матч.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Кристенсен, де Йонг, Кунде, Бальде, Гави.

Матч между «Барселоной» и «Реал Соссьедад» начнется в 23 часа по московскому времени, следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт.  

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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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