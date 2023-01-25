«Барселона» объявила состав на матч с «Реал Сосьедад»

Каталонская «Барселона» сегодня вечером сразится с «Реал Сосьедад» в рамках четвертьфинала Кубка Испании, это случится вскоре после того, как «Барселона» взяла Суперкубок Испании - первый трофей при Хави Эрнандесе. Накануне игры с басками он объявил состав своей команды на кубковый матч.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Кристенсен, де Йонг, Кунде, Бальде, Гави.

Матч между «Барселоной» и «Реал Соссьедад» начнется в 23 часа по московскому времени, следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт.