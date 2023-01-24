«Арсенал» нацелился на полузащитника «Эвертона», оценённого в 57 млн евро

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

21-летний футболист отсутствовал на тренировке «ирисок», что сразу стало поводом для слухов о его скором уходе. Ранее стало известно об интересе к хавбеку со стороны «Челси», а теперь журналист Грэм Бэйли сообщает о намерении «Арсенала» побороться за игрока. «Канониры» уже начали работу над трансфером. «Эвертон» рассчитывает заработать на продаже бельгийца около 57 млн евро.

Амаду Онана отыграл 20 матчей в нынешнем сезоне, по разу отметившись забитым мячом и голевой передачей. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 35 млн евро.