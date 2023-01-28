Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ди Марцио: «После неудачи с трансфером Мудрика «Арсенал» решил соблюдать «режим тишины»

28 Января 2023 • 09:24 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Известный журналист Джанлука ди Марцио рассказал, какую стратегию выбрал «Арсенал» на трансферном рынке после сорвавшейся сделки по переходу экс-игрока «Шахтёра» Михаила Мудрика, который в конечном итоге подписал контракт с «Челси».

Напомним, что в этом месяце лондонский клуб подписал польского защитника Якуба Кивиора, ранее выступавшего за итальянскую «Специю». По словам ди Марцио, об этом переходе не было известно до самого конца, что свидетельствует о выбранном «Арсеналом» «режиме тишины».

«После того как произошла неудача с трансфером Мудрика, «Арсенал» хотел заключить с агентами, клубами и всеми сторонами контракты, чтобы они не могли говорить о сделке, пока она не будет завершена. И я понимаю «Арсенал», потому что «Челси» может прийти и предложить больше», — цитирует ди Марцио Football365.

После сыгранных матчей в текущем розыгрыше АПЛ «Арсенал» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на пять очков. При этом «канониры» имеют одну игру в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Джанлука Ди Марцио Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023 Якуб Кивиор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
11:11 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Магуайр не является моим пятым выбором в центр обороны»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может продать Чалобу до конца трансферного окна
10:17 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Урала» Сиссе: «РПЛ практически превосходит чемпионат Бельгии»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет вернуться в «Челси»
09:24 · Англия. Премьер-лига
Ди Марцио: «После неудачи с трансфером Мудрика «Арсенал» решил соблюдать «режим тишины»
02:07 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг считает, что «МЮ» должен совершить трансфер в последние дни января
02:01 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола похвалил Аке
01:51 · Англия. Премьер-лига
Кайседо открыто заявил о намерении перейти в «Арсенал», клуб предложил за него 68 млн евро
01:44 · Англия. Кубок Англии
«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в 13-й раз в последних 14 матчах 1
01:39 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола обыгрывает «Арсенал» чаще, чем любую другую команду в своей карьере
01:37 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Второй тайм был куда лучше»
01:33 · Англия. Кубок Англии
Аке: «Мы прибавили во втором тайме»
01:27 · Англия. Кубок Англии
Артета – о поражении от «Манчестер Сити»: «Сыграли достойно, всё решил один эпизод»
01:22 · Англия. Премьер-лига
Хау – о контракте Триппьера: «Это награда за отличный сезон»
01:19 · Англия. Кубок Англии
«Арсенал» стал лишь третьей командой, сдержавшей Холанна на «Этихаде»
Все новости
Рекомендуем