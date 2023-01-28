Ди Марцио: «После неудачи с трансфером Мудрика «Арсенал» решил соблюдать «режим тишины»

Известный журналист Джанлука ди Марцио рассказал, какую стратегию выбрал «Арсенал» на трансферном рынке после сорвавшейся сделки по переходу экс-игрока «Шахтёра» Михаила Мудрика, который в конечном итоге подписал контракт с «Челси».

Напомним, что в этом месяце лондонский клуб подписал польского защитника Якуба Кивиора, ранее выступавшего за итальянскую «Специю». По словам ди Марцио, об этом переходе не было известно до самого конца, что свидетельствует о выбранном «Арсеналом» «режиме тишины».

«После того как произошла неудача с трансфером Мудрика, «Арсенал» хотел заключить с агентами, клубами и всеми сторонами контракты, чтобы они не могли говорить о сделке, пока она не будет завершена. И я понимаю «Арсенал», потому что «Челси» может прийти и предложить больше», — цитирует ди Марцио Football365.

После сыгранных матчей в текущем розыгрыше АПЛ «Арсенал» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на пять очков. При этом «канониры» имеют одну игру в запасе.