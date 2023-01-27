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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Потенциальный трансфер Кайседо в «Арсенал» не повлияет на интерес клуба к Райсу

27 Января 2023 • 16:47 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Лондонский «Арсенал» хочет заполучить сразу двух молодых полузащитников из Английской премьер-лиги, которые пользуются огромным спросом на трансферном рынке. По информации от Sky Sports, если этой зимой клуб подпишет хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо, это не повлияет на потенциальную сделку по Деклану Райсу из «Вест Хэма».

В борьбе за обоих футболистов «канонирам» конкуренцию составит лондонский «Челси». «Вест Хэм» будет требовать за Райса порядка 100 миллионов евро. Чуть меньше за Кайседо требует «Брайтон», поэтому «Арсеналу» придётся раскошелиться на приличную сумму, чтобы заполучить как Деклана, так и Мойсеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Брайтон Деклан Райс Мойсес Кайседо Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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