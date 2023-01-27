Потенциальный трансфер Кайседо в «Арсенал» не повлияет на интерес клуба к Райсу

Лондонский «Арсенал» хочет заполучить сразу двух молодых полузащитников из Английской премьер-лиги, которые пользуются огромным спросом на трансферном рынке. По информации от Sky Sports, если этой зимой клуб подпишет хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо, это не повлияет на потенциальную сделку по Деклану Райсу из «Вест Хэма».

В борьбе за обоих футболистов «канонирам» конкуренцию составит лондонский «Челси». «Вест Хэм» будет требовать за Райса порядка 100 миллионов евро. Чуть меньше за Кайседо требует «Брайтон», поэтому «Арсеналу» придётся раскошелиться на приличную сумму, чтобы заполучить как Деклана, так и Мойсеса.