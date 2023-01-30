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Фреснеда не покинет «Вальядолид» зимой

30 Января 2023 • 14:30 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Правый защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда не сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, лондонский «Арсенал» и дортмундская «Боруссия» не смогла заключить сделку.

Напомним, 18-летний Фреснеда в этом сезоне пробился в основной состав «Вальядолида» и сумел провести 10 матчей в чемпионате Испании. В трансфере футболиста также был заинтересован мадридский «Реал», который может вернуться к кандидатуре Ивана следующим летом.

Фреснеда мог оформить трансфер в новую команду, после чего остаться в «Вальядолиде» на правах аренды до конца сезона. Тем не менее, такие условия не устроили потенциальных покупателей.

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Трансферы футбола - зима 2023 Иван Фреснеда
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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