Фреснеда не покинет «Вальядолид» зимой

Правый защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда не сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, лондонский «Арсенал» и дортмундская «Боруссия» не смогла заключить сделку.

Напомним, 18-летний Фреснеда в этом сезоне пробился в основной состав «Вальядолида» и сумел провести 10 матчей в чемпионате Испании. В трансфере футболиста также был заинтересован мадридский «Реал», который может вернуться к кандидатуре Ивана следующим летом.

Фреснеда мог оформить трансфер в новую команду, после чего остаться в «Вальядолиде» на правах аренды до конца сезона. Тем не менее, такие условия не устроили потенциальных покупателей.