Жоржиньо прошёл медосмотр перед подписанием контракта с «Арсеналом»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо, который в ближайшее время подпишет контракт с «Арсеналом», успешно прошёл медосмотр перед своим переходом в стан «канониров». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за 31-летнего итальянца «Арсенал» заплатит 10 миллионов фунтов (примерно 11,4 миллионов евро), ещё 2 миллиона фунтов (около 2, 3 миллиона евро) могут быть выплачены в виде бонусов. Контракт Жоржиньо с «канонирами» будет рассчитан до лета 2024 года с опцией продления ещё на один сезон.

В текущем сезоне Жоржиньо провёл в составе «Челси» 25 матчей и забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 35 миллионов евро.