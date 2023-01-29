Гордон — игрок «Ньюкасла»

Нападающий Энтони Гордон перебрался из «Эвертона» в «Ньюкасл». Об этом сообщает официальный сайт «сорок».

Пресс-служба команды заявила, что игрок подписал долгосрочный контракт. Стоит отметить, что 21-летний футболист стал первым приобретением «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась информация, что сумма сделки составит приблизительно 46 миллионов евро без учета бонусов.

В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами.

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер- лиги, имея в активе 39 очков после 20 игр.