Бывший и настоящий тренер «Арсенала» поспорят за звание тренера января в АПЛ

Английская премьер-лига объявила список тренеров, которые поборются за звание тренера января в лиге. В списке оказались рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета, чей клуб возглавляет турнирную таблицу уже не первый тур, бывший наставник «канониров», а ныне главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, наставник сенсационного «Брайтона» Роберто де Дзерби. А также главный тренер «Брентфорда» Томас Франк и главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер.

Ранее лига объявила список кандидатов на лучшего игрока месяца, в него вошли семь футболистов. В их числе – Букайо Сака («Арсенал») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).