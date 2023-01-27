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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, почему Бьелса отказал «Эвертону»

27 Января 2023 • 21:57 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Рулевой Марсело Бьелса не станет новым главным тренером «Эвертона».

Недавно «ириски» объявили об увольнении Фрэнка Лэмпарда, не сумевшего вывести команду из нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги. Сменщиком экс-игрока «Челси» должен стать Шой Дайч, однако ранее, как уже сообщалось, ливерпульцы планировали назначить Марсело Бьелсу. Согласно Sky, аргентинец, как и ожидалось, окончательно отказался от возможности назначения в «Эвертон» по ходу сезона. Он считает, что методы его работы не подойдут для решения текущих задач команды.

После 20 туров «Эвертон» делит последнюю строчку в турнирной таблице АПЛ с «Саутгемптоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Марсело Бьелса
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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