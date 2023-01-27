Стало известно, почему Бьелса отказал «Эвертону»

Рулевой Марсело Бьелса не станет новым главным тренером «Эвертона».

Недавно «ириски» объявили об увольнении Фрэнка Лэмпарда, не сумевшего вывести команду из нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги. Сменщиком экс-игрока «Челси» должен стать Шой Дайч, однако ранее, как уже сообщалось, ливерпульцы планировали назначить Марсело Бьелсу. Согласно Sky, аргентинец, как и ожидалось, окончательно отказался от возможности назначения в «Эвертон» по ходу сезона. Он считает, что методы его работы не подойдут для решения текущих задач команды.

После 20 туров «Эвертон» делит последнюю строчку в турнирной таблице АПЛ с «Саутгемптоном».