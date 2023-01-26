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Гвардиола: «Не думаю, что мы зря продали Жезуса и Зинченко»

26 Января 2023 • 16:34 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, сожалеет ли о продаже Александра Зинченко и Габриэля Жезуса в лондонский «Арсенал». Напомним, эти футболисты сейчас помогают «канонирам» лидировать в турнирной таблице чемпионата с отрывом в 5 очков от «горожан» с одним матчем в запасе.

«Не думаю, что мы зря продали Жезуса и Зинченко. Почему вы считаете, что мы ошиблись? Потому что они побеждают? Алекс и Габриэль были невероятными игроками в «Манчестер Сити». Я очень уважаю их как в личном, так и в профессиональном плане. Конечно, мы хотим превзойти их в чемпионской гонке», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Габриэль Жезус
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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