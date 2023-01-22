Канчельскис: «Пусть лучше «Арсенал» возьмёт АПЛ, а не «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис порассуждал о чемпионской гонке в текущем сезоне АПЛ.

«Ещё всё впереди. Посмотрим, как будет дальше двигаться «Арсенал». Но признаем, что сейчас они неплохо выглядят и пусть уж лучше «Арсенал» возьмёт АПЛ, чем «Манчестер Сити», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат». Эксперт добавил, что в концовке сезона «пушкари» «всегда проваливаются», поэтому делать какие-то выводы после сегодняшнего матча – сильно преждевременно.

Напомним, что накануне лидер АПЛ «Арсенал» принимал «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хага. В самой концовке встречи «пушкари» вырвали победу – 3:2, дублем отметился форварда «канониров» Эдди Нкетиа.