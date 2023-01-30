«Эвертон» на своём официальном сайте объявил о назначении 51-летнего специалиста Шона Дайча на пост главного тренера команды.

Сообщается, что контракт Дайча с «ирисками» рассчитан до лета 2025 года. Свой первый матч на тренерском мостике «Эвертона» английский специалист проведёт уже 4 февраля против лидера текущего розыгрыша АПЛ «Арсенала». Начало — в 15:30 по московскому времени.

Напомним, что на посту главного тренера команды из Ливерпуля Дайч сменил Фрэнка Лэмпарда, уволенного 23 января. Ранее Дайч возглавлял «Бёрнли» и «Уотфорд».

На данный момент «Эвертон» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков в 20 встречах.