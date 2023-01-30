Василий Уткин: «Зинченко перешёл в «Арсенал» как игрок скамейки, а стал лидером»

Известный футбольный журналист Василий Уткин прокомментировал успехи украинского универсала Александра Зинченко в составе лидера АПЛ – лондонского «Арсенала».

«Зинченко попал в «Арсенал» будучи игроком обоймы, но теперь – он лидер команды. У него огромный опыт побед в составе «Манчестер Сити», а также определённая харизма победителя. Вряд ли «канониры» упустят титул», - рассказал Уткин на своём канале на YouTube.

Напомним, в последние недели «Арсенал» с Зинченко в составе одержал ряд важных побед, а самые главные из них – над прямыми конкурентами в виде «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». В последнем матче АПЛ против «МЮ» Зинченко отдал голевой пас, благодаря которому случилось победное взятие ворот «канонирами» - 3:2. В команде Микеля Артеты Зинченко с лета 2022 года.