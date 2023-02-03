Артеты: «Мы постараемся побыстрее продлить контракты с Сака и Салиба»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил о намерении клуба продлить контракты с полузащитником Букайо Сака и защитником Вильямом Салиба. Напомним, недавно «канониры» продлили сотрудничество с Габриэлом Мартинелли до 2027 года с опцией продления ещё на один год.

Мы постараемся побыстрее продлить контракты с Сака и Салиба. В наших планах – сохранить в составе самых талантливых футболистов. Дело будет сделано настолько быстро, насколько это возможно», – заявил Артета в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, контракты Сака и Салиба заканчиваются в конце следующего сезона.