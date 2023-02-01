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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жиру сказал «нет» «Эвертону»

01 Февраля 2023 • 01:46 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Нападающий «Милана» Оливье Жиру не собирается возвращаться в Английскую премьер-лигу.

36-летний футболист по-прежнему не продлил с «Миланом» контракт, истекающий по окончании сезона, и «Эвертон» рассчитывал воспользоваться ситуацией. По информации Sky Sports, француз не заинтересован в продолжении карьеры в стане «ирисок». Ранее форвард открыто заявлял о желании подписать новый договор с «россонери».

Оливье Жиру отметился десятью голами и шестью результативными передачами в 26 поединках за «Милан» в текущей кампании. Он знаком с английскими полями по выступлениям за лондонские «Арсенал» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Эвертон Оливье Жиру Трансферы футбола - зима 2023
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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