Лэмпард – об увольнении из «Эвертона»: «Жаль, что мы так и не смогли всё наладить»

Бывший рулевой «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о своём увольнении.

Специалист был отправлен в отставку в начале недели. При нём «ириски» обосновались в нижней части турнирной таблицы Английской премьер-лиги, откуда так и не смогли выбраться по прошествии 20 туров.

«Я знал, что будет непросто, когда получил работу в «Эвертоне». Я благодарен всем, кто помогал и оказывал поддержку, также хотел бы поблагодарить болельщиков за тёплый приём. «Эвертон» – великий клуб с особенной историей, и мне очень жаль, что мы не смогли всё наладить вместе. Желаю наилучшего в будущем», – написал Лэмпард в социальных сетях.