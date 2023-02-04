​Журналист Морган – об «Арсенале»: «Нам нами издевалась одна из худших команд АПЛ»

В субботу «Арсенал» разочаровал своих болельщиков, в числе которых находится известный журналист Пирс Морган. Команда Микеля Артеты проиграла «Эвертону» со счётом 0:1. Своими впечатлениями от увиденного Морган поделился в социальных сетях.

«Ужасное выступление «Арсенала» - над нами издевалась одна из худших команд Премьер-лиги. Необъяснимо. С такой игрой чемпионат не выиграть», - написал Морган.

«Арсенал» остаётся на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты на пять очков опережает «Манчестер Сити», идущий вторым. Команды провели одинаковое число игр на текущий момент.

Следующий матч «Арсенал» проведёт 11 февраля против «Брентфорда».