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«Арсенал» согласовал переход Жоржиньо

31 Января 2023 • 13:09 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

«Арсенал» достиг договорённости с «Челси» о переходе полузащитника Жоржиньо в стан «канониров», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 12 миллионов фунтов (примерно 13,7 миллионов евро). Сам 31-летний итальянец подпишет с «Арсеналом» контракт, рассчитанный до 2024 года. Также соглашение будет предусматривать опцию продления ещё на один сезон.  

Жоржиньо защищал цвета «Челси» с 2018 года. В общей сложности за лондонскую команду хавбек провёл 213 матчей, забив 29 голов и отдав девять результативных передач. Вместе с «Челси» итальянец выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Жоржиньо Трансферы футбола - зима 2023
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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