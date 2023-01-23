Данджума хочет гарантий от руководства «Эвертона», что новым тренером команды станет не Мойес

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума выдвинул условия для перехода в «Эвертон». Нидерландец попросил от руководства гарантий, что новым тренером команды вместо Фрэнка Лэмпарда станет не Дэвид Мойес, который тоже находится в сложном положении во главе «Вест Хэма».

Напомним, Мойес ранее возглавлял «Эвертон» целых 11 лет, пока не присоединился к «Манчестер Юнайтед». Данджума в курсе, что шотландец ставит оборонительный футбол, поэтому не горит желанием играть под его руководством.

Данджума ранее выступал в Премьер-лиге в составе «Борнмута». В «Эвертон» футболист должен перейти на правах аренды с опцией выкупа в конце сезона.