Кайседо не перейдёт в «Арсенал»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо не добился перехода в лондонский «Арсенал» в январское трансферное окно.

Руководство «чаек» отклонило солидное предложение «канониров», в итоге вынудив тех выйти из сделки. По информации Sky, переговоры по переходу 21-летнего колумбийца закрыты – игрок не покинет «Брайтон» до конца сезона. При этом, как известно, ряды «Арсенала» вот-вот пополнит другой хавбек – Жоржиньо, которого «Челси» согласился продать более чем за 13 млн евро. Впрочем, как отмечает источник, итальянец не является прямой альтернативой Кайседо – трансферы этих игроков не зависели друг от друга.