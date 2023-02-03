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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артету признали лучшим тренером АПЛ в январе

03 Февраля 2023 • 15:17 Комментировать
Эвертон
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Арсенал
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Через 23 ч. 37 мин.

Рулевой «Арсенала» Микель Артета был признан лучшим тренером Английской премьер-лиги по итогам января.

В прошлом месяце «Арсенал» провёл в чемпионате Англии три матча. Лондонцы сначала сыграли вничью с «Ньюкаслом» (0:0), а затем обыграли «Тоттенхэм» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2).

«Арсенал» по-прежнему лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» команда Микеля Артеты опережает на пять очков с игрой в запасе.

Ближайший матч чемпионата Англии «Арсенал» проведёт 4 февраля – против «Эвертона» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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