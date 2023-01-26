Гвардиола: «Артета был бы лучшим вариантом на мою замену в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает Микеля Артету лучшим кандидатом себе на замену. Напомним, недавно наставник «горожан» продлил контракт с клубом до 2025 года.

«Уверен, если я уйду из своей команды раньше Артеты, он был бы лучшим кандидатом мне на замену, я в этом не сомневаюсь. Тем не менее, я продлил свой контракт», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, Артета ранее работал помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити». Сейчас Микель возглавляет «Арсенал», который уверенно лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиге с отрывом в 5 очков от «горожан», имея при этом матч в запасе.