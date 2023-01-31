Андре Айю предложен двум клубам АПЛ

Ганский вингер Андре Айю может вернуться в Английскую премьер-лигу.

33-летний футболист находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с катарским клубом «Аль-Садд». Согласно сведениям Sky Sports, представители экс-игрока «Вест Хэма» и «Суонси» планируют вновь трудоустроить своего клиента в Англии. Услуги ганца уже были предложены «Эвертону» и «Ноттингем Форест», однако «лесники» вряд ли вступят в переговоры, поскольку считают свой состав полностью укомплектованным.

Андре Айю провёл в общей сложности 89 матчей в Английской премьер-лиге, отметившись 21 забитым мячом и 12 ассистами.