Бачуайи отказался переходить в «Эвертон»

Нападающий «Фенербахче» Миши Бачуайи отказался от возможности возвращения в Англию.

Ведущий борьбу за выживание в Премьер-лиге «Эвертон» всерьёз рассматривал бельгийца в качестве одной из целей в последний день зимнего трансферного окна, однако, как информирует The Athletic, 29-летний экс-форвард лондонского «Челси» счастлив в «Фенербахче» и не намерен покидать ряды турецкого гранда по ходу сезона.

Миши Бачуайи стал автором 15 забитых мячей в 22 поединках за «Фенербахче» в текущей кампании. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро.

«Эвертон» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 15 очков после 20 туров.