Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Яровинский: «Я не считаю, что Дзюба провалился в Турции»

29 Января 2023 • 19:02 Комментировать
Адана Демирспор
...
Фенербахче
02.02 20:00

Экс-спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о том, почему у форварда Артёма Дзюбы не получилось закрепиться в «Адана Демирспор».

«Почему Дзюба провалился в Турции? Я не считаю, что он провалился. В схеме Монтеллы просто не было место для большого нападающего. Артём не попал в модель игры. А сидеть на лавке для него — мука», — заявил Яровинский Sport24.

Напомним, 34-летний нападающий расторг трудовой договор с турецкой командой в ноябре прошлого года. С того момента Дзюба находится в поиске новой для себя команды.

В нынешнем сезоне нападающий забил один гол в пяти матчах во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Винченцо Монтелла Олег Яровинский Адана Демирспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АДАНА ДЕМИРСПОР ФЕНЕРБАХЧЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Истанбулспор Истанбулспор
Кайсериспор Кайсериспор
2
4
3.25 3.65 2.10
Видео
Окончен
Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
Коньяспор Коньяспор
2
0
2.10 3.55 3.35
Видео
Окончен
Фенербахче Фенербахче
Касымпаша Касымпаша
5
1
1.37 5.00 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Января
19:02 · Турция
Яровинский: «Я не считаю, что Дзюба провалился в Турции»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал возможный переход Барриоса в «Бешикташ»
27 Января
13:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не получал предложений от «Бешикташа» по Барриосу
11:54 · Россия. Премьер-лига
В Турции подтвердили интерес «Бешикташа» к игроку «Зенита» Барриосу
26 Января
10:16 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» опровергли информацию о новом предложении по Баринову
25 Января
21:48 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, что не получали новых предложений от «Бешикташа» по Баринову
16:35 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Чемпионат Турции сильнее российского»
14:00 · Россия. Премьер-лига
В Турции рассказали, почему Баринов не перейдёт в «Бешикташ»
13:44 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» высказались о возможном подписании Изидора
00:59 · Нидерланды. Эредивизие
«Бешикташ» заинтересован в подписании Вермана из ПСВ
24 Января
21:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» получит процент от будущей перепродажи Бакайоко
11:33 · Италия. Серия А
Экс-клуб Дзюбы усилится полузащитником «Милана»
10:35 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» сделал новое предложение по Баринову
23 Января
17:08 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Мне жаль, что Баринов не перешёл в «Бешикташ»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил, что Али Соу вернётся в «Ростов»
Все новости
Рекомендуем