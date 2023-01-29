Яровинский: «Я не считаю, что Дзюба провалился в Турции»

Экс-спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о том, почему у форварда Артёма Дзюбы не получилось закрепиться в «Адана Демирспор».

«Почему Дзюба провалился в Турции? Я не считаю, что он провалился. В схеме Монтеллы просто не было место для большого нападающего. Артём не попал в модель игры. А сидеть на лавке для него — мука», — заявил Яровинский Sport24.

Напомним, 34-летний нападающий расторг трудовой договор с турецкой командой в ноябре прошлого года. С того момента Дзюба находится в поиске новой для себя команды.

В нынешнем сезоне нападающий забил один гол в пяти матчах во всех турнирах.