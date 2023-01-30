Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер интересен «Фенербахче».

32-летний футболист не всегда проходит в стартовый состав «горожан», а его контракт истекает через полтора года. Согласно сведениям A Spor, на англичанина претендует «Фенербахче». Если верить источнику, турецкий гранд готов предложить за латераля порядка 6-7 млн евро.

Кайл Уокер принял участие в 14 матчах «Манчестер Сити» в нынешней кампании, записав себе в актив одну результативную передачу. В общей сложности на его счету 229 поединков за «горожан» с момента перехода из лондонского «Тоттенхэма» в июле 2017 года.