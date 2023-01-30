Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» может продать Уокера всего за 7 млн евро слухи

30 Января 2023 • 22:35 Комментировать
Адана Демирспор
...
Фенербахче
1 3.00 X 3.70 2 2.25
02.02 20:00

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер интересен «Фенербахче».

32-летний футболист не всегда проходит в стартовый состав «горожан», а его контракт истекает через полтора года. Согласно сведениям A Spor, на англичанина претендует «Фенербахче». Если верить источнику, турецкий гранд готов предложить за латераля порядка 6-7 млн евро.

Кайл Уокер принял участие в 14 матчах «Манчестер Сити» в нынешней кампании, записав себе в актив одну результативную передачу. В общей сложности на его счету 229 поединков за «горожан» с момента перехода из лондонского «Тоттенхэма» в июле 2017 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Манчестер Сити Кайл Уокер Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АДАНА ДЕМИРСПОР ФЕНЕРБАХЧЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Января
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» всё же убедил «Спортинг» продать Порро
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» арендовала Хиля у «Тоттенхэма» официально
23:09 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» сделает всё возможное для подписания Зиеша в последний день трансферного окна
23:00 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко отклонил предложение из Турции ради перехода в клуб Серии А
22:53 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» отправится в аренду в «Ренн»
22:52 · Англия. Премьер-лига
Василий Уткин: «Зинченко перешёл в «Арсенал» как игрок скамейки, а стал лидером»
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» планирует выпустить Канселу в старте уже в среду
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может продать Уокера всего за 7 млн евро слухи
22:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выплатит «Бенфике» 120 млн евро за Фернандеса шестью частями
22:18 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Челси» Казадеи продолжит карьеру в «Рединге» официально
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Спортинг» продолжают попытки согласовать трансфер Порро
21:51 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо может сменить «Челси» на другой топ-клуб АПЛ
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» интересен Фирмино
21:23 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» арендовал Маккенни у «Ювентуса» официально
20:57 · Англия. Премьер-лига
Галлахер не намерен менять «Челси» на «Эвертон»
Все новости
Рекомендуем