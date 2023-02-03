​Фанаты «Фенербахче» угрожали судье в самолёте

Накануне в чемпионате Турции проходил матч между «Адана Демирспор» и «Фенербахче». В качестве ассистента главного арбитра на игре работал Абдулла Бора Озкара. Вскоре после завершения игры в социальных сетях появилось видео, на котором Озкара находится на борту самолёта и выслушивает угрозы в свой адрес от фанатов «Фенербахче».

«Мы не выпустим тебя на улицу», - сказал один из болельщиков.

«Адана Демирспор» и «Фенербахче» сыграли вничью со счётом 1:1. На текущий момент стамбульская команда занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги, отставая от лидирующего «Галатасарая» на шесть очков.