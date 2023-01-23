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Агент: «Тоттенхэм» хотел подписать Троссара, но слишком затягивал»

23 Января 2023 • 11:34 Комментировать
Фулхэм
...
Тоттенхэм
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Через 11 ч. 2 мин.

Джози Комхейр, агент полузащитника «Арсенала» Леандро Троссара, рассказал о том, что «Тоттенхэм» пытался подписать футболиста текущей зимой.

Напомним, что 28-летний вингер перешёл в «Арсенал» 20 января из «Брайтона». Сумма трансфера составила 24 миллиона евро. По словам агента, переход стал возможен благодаря решительным действиям руководства лондонского клуба.

«Шпоры» связывались с нами, в течение последних двух недель мы вели переговоры. Они хотели подписать Троссара, но затягивали и просили подождать. В среду мы связались с «Арсеналом», и через 24 часа было готово соглашение», — приводит слова агента Sky Sports.

В текущем сезоне Троссар провёл за «Брайтон» 17 матчей, забив в них семь голов и отдав три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 30 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Леандро Троссар Трансферы футбола - зима 2023
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ФУЛХЭМ ТОТТЕНХЭМ
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