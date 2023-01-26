Артета уверен, что Нкетиа будет продолжать прогрессировать

Наставник «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о форварде команды Эдди Нкетиа.

«Это вызов, который стоит перед всеми нами, не только перед Эдди. Быть не на одном уровне, а на более высоком уровне с каждым днем. Мы уверены, что он может стать намного лучше, меняться и продолжать прогрессировать», — цитирует Артету официальный сайт лондонского клуба.

Специалист отметил, что Нкетиа всех удивил, когда смог справиться с таким большим вызовом и требованиями после травмы Габриэля Жезуса.

В текущем сезоне 23-летний Нкетиа принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и записал в свой актив одну голевую передачу.