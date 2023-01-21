«Эвертон» побил исторический антирекорд

Английский «Эвертон» проводит ужасный сезон – клуб набрал всего 15 очков после 20 игр АПЛ, что является клубным антирекордом за всю историю выступлений в чемпионатах Англии. Учитывались сезоны с момента перехода на трёхочковую систему.

Напомним, что накануне «ириски» проиграли «Вест Хэму» на выезде (0:2) и ещё сильнее ухудшили своё положение в турнирной таблице АПЛ. Ниже – только «Саутгемптон», но у клуба с юга Англии – столько же набранных очков.

Ранее мы сообщали, что ливерпульский клуб не может победить уже 10 матчей во всех турнирах кряду. Вполне вероятно, что эта серия продолжится, ведь в следующем туре АПЛ «Эвертон» дома принимает лидера турнирной таблицы и главного кандидата на чемпионство – «Арсенал» Микеля Артеты.