«Эвертон» не побеждает в 10 последних матчах во всех турнирах

Кошмарный сезон ливерпульского «Эвертона» продолжается. Сегодня вечером «ириски» в Лондоне проиграли «Вест Хэму» (0:2) и довели серию без побед до десяти матчей подряд во всех официальных турнирах.

В последний раз на данный момент этот клуб побеждал аж в октябре прошлого года, разгромив «Кристал Пэлас» (3:0) в рамках АПЛ. Далее пошла серия без побед: ничьи в матчах с «Фулхэмом» и «Манчестер Сити», а также поражения от «Лестера», дважды от «Борнмута», «Вулверхэмптона», «Брайтона», «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптона».

Напомним, в текущем сезоне «Эвертон» - один из главных кандидатов на вылет в Чемпионшип, у подопечных Фрэнка Лэмпарда всего 15 очков после 20 игр и 19 место, ниже – только «Саутгемптон», правда, у «святых» столько же очков и статистика говорит, что этот клуб занимает последнее место только из-за тотального невезения в реализации моментов.